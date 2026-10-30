Lublin Zapuścił brodę, ukrył się na farmie krów w górach. Wyśledzili go "łowcy głów" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Zapuścił długą brodę, ukrył się na farmie krów w górach. Był poszukiwany Źródło wideo: Lubelska Policja Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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Na trop poszukiwanego 48-latka wpadli policyjni "łowcy głów" z Lublina. Jak mówią policjanci, by utrudnić swoje zatrzymanie, często zmieniał miejsce ukrywania się

"Zatrudnił się na farmie krów w okolicach Jeleniej Góry w mocno dzikim terenie górskim. Całkowicie również zmienił swój wizerunek między innymi zapuszczając długą brodę" - informuje w komunikacie komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ukrywał się na farmie krów Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Pół roku "do odsiadki"

48-latek był bardzo zaskoczony, gdy na farmie krów pojawili się mundurowi. Był poszukiwany od lutego za przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie.

Sąd skazał go na karę pół roku pozbawienia wolności. Mieszkaniec Lublina został już przewieziony do zakładu karnego.

Został już przewieziony do zakładu karnego Źródło zdjęcia: Lubelska Policja