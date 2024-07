Trzy zawiadomienia w prokuraturze

Pomoc starostwa

W placówce została też wszczęta kontrola. - Pani dyrektor wyjaśniła nam, że to było niezamierzone. To będzie zweryfikowane przez prokuraturę i policję. Nasza kontrola wykaże z kolei, czy w placówce były jakieś niedociągnięcia, na przykład związane z jednoosobowym akceptowaniem przelewów. Dopiero kiedy to wszystko sprawdzimy, podejmiemy decyzję co do kary. Wątpię, by było to dyscyplinarne zwolnienie, raczej nagana albo odsunięcie od pełnienia obowiązków dyrektora - powiedział nam wicestarosta.