Lublin Podkradał babci kartę. Wpadł, gdy ta zainstalowała aplikację Oprac. Tomasz Mikulicz |

Jak zabezpieczyć dom przed złodziejami? Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: KPP Parczew

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78-letnia mieszkanka gminy Siemień zawiadomiła policję, że ktoś jej ukradł kartę bankomatową. Stwierdziła, że z konta zniknęło prawie 12 tysięcy złotych.

To, że nie ma karty zaważyła, gdy musiała nagle wyjść z domu. Poproszony o pomoc syn założył na jej telefonie komórkowym aplikację mobilną. Okazało się, że z konta znikają pieniądze. I to od dłuższego czasu.

19-latek usłyszał 26 zarzutów Źródło zdjęcia: KPP Parczew

Dobrze wiedział, kiedy babcia wychodziła z domu

"Śledczy ustalili, że odpowiedzialny za to jest 19-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, wnuk kobiety" - pisze w komunikacie młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.

19-latek podjął na początku września pracę dorywczą i zamieszkał z babcią. Dobrze wiedział, kiedy wychodzi na zakupy i gdzie odkłada kartę po powrocie.

Brał kartę i odkładał na miejsce

"Wykorzystując posiadane informację bez zgody babci od września do października brał kartę i korzystał z niej na własne potrzeby między innymi zakupy, tankowanie pojazdu czy wypłaty z bankomatów" - dodaje mł. asp. Semeniuk.

Po powrocie do mieszkania odkładał niepostrzeżenie kartę w to samo miejsce, z którego ją brał, aby babcia nie zauważyła jej braku.

19-latek usłyszał już 26 zarzutów kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.