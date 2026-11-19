Lublin "Wybuch, rozszczelnienie i wyciek" w zakładach chemicznych Oprac. Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w Lublinie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. kpt. Bartłomiej Pytka powiedział, że straż otrzymała zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu w zakładach chemicznych na terenie strefy ekonomicznej, w dzielnicy Felin w Lublinie.

- Prawdopodobnie w wyniku zbyt dużego ciśnienia w jednym ze zbiorników nastąpił wybuch, rozszczelnienie i wyciek znajdującej się tam mieszaniny substancji - powiedział.

Pytka poinformował, że nikt nie został poszkodowany; wszyscy zdążyli się wcześniej ewakuować.

- Teren działań jest zabezpieczony, nie ma zagrożenia dla okolicy - zaznaczył.

Jak dodał, sytuacja jest opanowana, na miejscu pracują strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. - Neutralizują substancję, która wyciekła z tego zbiornika - powiedział.

Na miejscu działa siedem zastępów straży, łącznie 25 strażaków.

Źródło: Google Maps