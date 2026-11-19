"Wybuch, rozszczelnienie i wyciek" w zakładach chemicznych
Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. kpt. Bartłomiej Pytka powiedział, że straż otrzymała zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu w zakładach chemicznych na terenie strefy ekonomicznej, w dzielnicy Felin w Lublinie.
- Prawdopodobnie w wyniku zbyt dużego ciśnienia w jednym ze zbiorników nastąpił wybuch, rozszczelnienie i wyciek znajdującej się tam mieszaniny substancji - powiedział.
Pytka poinformował, że nikt nie został poszkodowany; wszyscy zdążyli się wcześniej ewakuować.
- Teren działań jest zabezpieczony, nie ma zagrożenia dla okolicy - zaznaczył.
Jak dodał, sytuacja jest opanowana, na miejscu pracują strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. - Neutralizują substancję, która wyciekła z tego zbiornika - powiedział.
Na miejscu działa siedem zastępów straży, łącznie 25 strażaków.