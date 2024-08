Zamówili jedzenie i nie chcieli zapłacić. Trzy osoby odpowiedzą za rozbój

Dwie kobiety i mężczyzna, którzy w Chełmie (Lubelskie) pobili i okradli dostawcę jedzenia, odpowiedzą za rozbój. Sprawcy zamówili jedzenie i nie chcieli za nie zapłacić. Wciągnęli dostawcę do mieszkania, tam pobili i okradli. Grozi im do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w prywatnym mieszkaniu w Chełmie. "Z relacji pokrzywdzonego 35 latka wynikało, że dostarczył posiłek pod wskazany adres. Oczekując w drzwiach na zapłatę, w pewnej chwili został wciągnięty do środka przez przebywające wewnątrz osoby, które zaatakowały go i pobiły" - relacjonowała nadkomisarz Ewa Czyż z policji w Chełmie.