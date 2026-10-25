Kierowca autobusu przelewał wódkę do butelki z napojem. Zobaczyły to uczennice
Policja opublikowała dwa zdjęcia, na których widać jak ukryty za firanką mężczyzna stoi w autobusie i przelewa wódkę do butelki z napojem gazowanym.
Zauważyły to dwie 17-letnie uczennice jednej z biłgorajskich szkół i zadzwoniły na 112.
Zakończył kurs, szykował się do kolejnego
Policjanci ustalili, że 61-latek mężczyzna chwilę wcześniej zakończył poprzedni kurs i szykował się do następnego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, czyli miał w organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila (prowadzenie pojazdu w takim stanie stanowi wykroczenie - przyp. red.).
"Wyniki przeprowadzonych badań oraz obszerny materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kierowania po użyciu alkoholu i wykonywania w tym stanie czynności zawodowych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a Sąd Rejonowy w Biłgoraju to potwierdził" - podała w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
Grozi mu wysoka grzywna i trzyletni zakaz kierowania pojazdami
Policjantka pochwaliła uczennice za "odpowiedzialność, spostrzegawczość i szybką reakcję".
Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 61-latkowi grozi wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami do nawet trzech lat.