Lublin Kierowca autobusu przelewał wódkę do butelki z napojem. Zobaczyły to uczennice Oprac. Tomasz Mikulicz |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: KPP Biłgoraj

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Policja opublikowała dwa zdjęcia, na których widać jak ukryty za firanką mężczyzna stoi w autobusie i przelewa wódkę do butelki z napojem gazowanym.

Zauważyły to dwie 17-letnie uczennice jednej z biłgorajskich szkół i zadzwoniły na 112.

Wlewał wódkę do butelki z napojem Źródło zdjęcia: KPP Biłgoraj

Zakończył kurs, szykował się do kolejnego

Policjanci ustalili, że 61-latek mężczyzna chwilę wcześniej zakończył poprzedni kurs i szykował się do następnego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, czyli miał w organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila (prowadzenie pojazdu w takim stanie stanowi wykroczenie - przyp. red.).

"Wyniki przeprowadzonych badań oraz obszerny materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kierowania po użyciu alkoholu i wykonywania w tym stanie czynności zawodowych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a Sąd Rejonowy w Biłgoraju to potwierdził" - podała w komunikacie starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Grozi mu wysoka grzywna i trzyletni zakaz kierowania pojazdami

Policjantka pochwaliła uczennice za "odpowiedzialność, spostrzegawczość i szybką reakcję".

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 61-latkowi grozi wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami do nawet trzech lat.