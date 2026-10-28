Zatrzymała się przed tirem, na ucieczkę było za późno. Nagranie
Do wypadku doszło w ubiegły piątek przed godziną 18 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z drogą krajową numer 92 w Białej Podlaskiej.
Policja udostępniła nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, jak kierująca samochodem osobowym wjeżdża na skrzyżowanie i zatrzymuje się przed nadjeżdżającą ciężarówką. Dochodzi do zderzenia.
- Kierująca samochodem marki Renault, wyjeżdżając z ulicy Warszawskiej na drogę krajową, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu ciężarówką marki Daf - poinformowała aspirant Katarzyna Gągolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
34-latka z obrażeniami trafiła do szpitala.
57-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Źródło: tvn24.pl