Lublin Zatrzymała się przed tirem, na ucieczkę było za późno. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Wypadek na skrzyżowaniu w Białej Podlaskiej Źródło zdj. gł.: KMP Biała Podlaska

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Do wypadku doszło w ubiegły piątek przed godziną 18 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z drogą krajową numer 92 w Białej Podlaskiej.

Policja udostępniła nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, jak kierująca samochodem osobowym wjeżdża na skrzyżowanie i zatrzymuje się przed nadjeżdżającą ciężarówką. Dochodzi do zderzenia.

- Kierująca samochodem marki Renault, wyjeżdżając z ulicy Warszawskiej na drogę krajową, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu ciężarówką marki Daf - poinformowała aspirant Katarzyna Gągolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Wypadek na skrzyżowaniu w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

34-latka z obrażeniami trafiła do szpitala.

Wypadek na skrzyżowaniu w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

57-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.