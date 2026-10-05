Łódź Ukrywał się pięć lat, w więzieniu spędzi trzynaście Piotr Krysztofiak |

56-latek ukrywał się pięć lat Źródło wideo: KMP w Szczecinie Źródło zdj. gł.: KMP w Szczecinie

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Mężczyzna - jak informuje nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi - był poszukiwany od 2021 roku w związku z przestępstwami popełnionymi w latach 2004-2005 w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym.

Zatrzymany na terenie Niemiec

Rzeczniczka łódzkiej policji przekazuje, że mężczyzna był oskarżony za między innymi uszkodzenia ciała, pobicia przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, oddanie sześciu strzałów z broni palnej w miejscu publicznym, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.

- W 2025 roku sprawę poszukiwań za mężczyzną przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Podejrzewali, że mężczyzna mógł przebywać poza granicami kraju. Szybko ich działania skoncentrowały się na terenie krajów europejskich i dotarli do Niemiec. Informację te przekazali policyjnemu oficerowi łącznikowemu w Niemczech, który zebrane informacje przekazał niemieckim policjantom. Ci ustalili, gdzie 56-latek przebywa i zatrzymali go 8 czerwca 2026 roku w miejscowości Geesthacht. 1 października 2026 roku został przekazany stronie polskiej - podaje policjantka.

56-latek ukrywał się na terenie Niemiec Źródło zdjęcia: KMP w Szczecinie

56-latek trafił już do więzienia, w którym spędzi 13 lat.