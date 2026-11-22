Łódź Tragiczny wypadek w Łodzi. Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne Oprac. Martyna Sokołowska |

Tragiczny wypadek w Łodzi. Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne Źródło wideo: KM PSP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KM PSP w Łodzi

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Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (21 listopada) wieczorem na ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w słup energetyczno-oświetleniowy. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KM PSP w Łodzi

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 23.45. Jak przekazało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Łodzi, ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna w wieku około 30 lat.

Dwie osoby poszkodowane, również w wieku około 30 lat, zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KM PSP w Łodzi

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

Dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.