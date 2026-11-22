Tragiczny wypadek w Łodzi. Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (21 listopada) wieczorem na ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w słup energetyczno-oświetleniowy. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 23.45. Jak przekazało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Łodzi, ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna w wieku około 30 lat.
Dwie osoby poszkodowane, również w wieku około 30 lat, zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego.
Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.
Dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.
Źródło: tvn24.pl
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