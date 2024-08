Pijany proboszcz odprawił pogrzeb, teraz prowadził samochód mimo sądowego zakazu

We wtorek 30 lipca policjanci w miejscowości Wola Przerębska (woj. łódzkie) zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu, który na widok radiowozu zmienił kierunek jazdy.

- Za kierownicą pojazdu siedział 50-letni mężczyzna, który posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa została skierowana do sądu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - powiedział nam rzecznik policji w Radomsku Dariusz Kaczmarek.

Pijany ksiądz na pogrzebie

- W ramach procedury biskup diecezjalny po ojcowsku prosi proboszcza do rezygnacji z urzędu, przedstawiając mu argumentację prośby. Wówczas duchowny ma 15 dni na odpowiedź. Jeśli po tych 15 dniach nie odpowie, to ponawia się wezwanie, wówczas termin jest krótszy. Jeśli dalej nie rezygnuje albo uważa, że jest to niesłuszne, biskup może wydać dekret, który pozbawia go urzędu. Proboszcz może się też odwołać - wyjaśnił rzecznik.