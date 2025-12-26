Karambol dziewięciu samochodów, wśród poszkodowanych dzieci

Zgłoszenie o wypadku na drodze S8 służby dostały po godzinie 13 w piątek. Początkowo straż pożarna informowała o pięciu osobach poszkodowanych - były to dzieci w wieku 4, 7 i 10 lat i dwie 35-letnie kobiety.
Teraz, jak informują służby, liczba osób poszkodowanych wzrosła do 10. Pięć z nich trafiło do szpitala.
Droga zablokowana
Na miejscu pracują służby. Rozbite samochody są na odcinku 700 metrów.
Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.
Autorka/Autor: MAK
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Rawie Mazowieckiej