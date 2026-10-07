Łódź Sebastian M. prosi o uniewinnienie. "Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam" Piotr Krysztofiak |

Relacja z mów końcowych w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na A1 Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

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Stanowiska w mowach końcowych przedstawiła najpierw prokuratura, potem pełnomocnik rodzin ofiar wypadku na A1 oraz Małgorzata Duda, matka Martyny, która zginęła w wypadku. Następnie przemówił obrońca oskarżonego, na sam koniec głos zabrał oskarżony Sebastian M.

"Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić"

- Najszczersze wyrazy współczucia w związku ze śmiercią państwa dzieci, nie ma adekwatnych słów, żeby opisać stratę, cierpienie i ból - zaczął oskarżony. - Media zrobiły ze mnie osobę, którą nie jestem. Zawsze żyłem w poszanowaniu życia ludzkiego, a rodzina była dla mnie najważniejsza. Dlatego staram się z państwem utożsamić, utożsamić z państwa cierpieniem i stratą. Nie ma dnia, abym nie myślał o wypadku, który nie powinien się wydarzyć. Ta tragedia zmieniła los i życie wielu rodzin. Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam - kontynuował Sebastian M. W czasie kiedy wypowiadał te słowa, salę sądową ze łzami w oczach opuściła matka Martyny, ofiary wypadku na A1. - Tego nie można było słuchać - mówiła potem na korytarzu.

Sebastian M. prosił sąd o uniewinnienie Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

"Proszę o uniewinnienie"

Sebastian M. po chwili zaczął odnosić się do samego zdarzenia i po raz kolejny przekonywał, że jest niewinny. - Zanim ktokolwiek dysponował kompletnym materiałem, zanim przesłuchano biegłych, dla opinii publicznej było już wiadomo, że to ja zabiłem trzy osoby - mówił. - Posiadam prawo jazdy od 18. roku życia i nigdy nie spowodowałem kolizji ani wypadku, żyłem zawsze z poszanowaniem życia ludzkiego i nigdy nie chciałem nikomu zrobić krzywdy. Uważam, że materiał dowodowy stoi w sprzeczności z ustaleniami biegłych, dlatego proszę sąd o uniewinnienie mnie od zarzutu spowodowania wypadku - zakończył Sebastian M. Sędzia Renata Folkman przekazała, że wyrok ogłosi 21 października w południe.