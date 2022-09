Okolice Zgierza. Samochód i ciągnik zderzyły się na drodze krajowej. Ruch został zablokowany

czytaj dalej

Organ, który dzisiaj siebie nazywa Krajową Radą Sądownictwa nie jest tym organem, o którym mowa w konstytucji - ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24 Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Odniósł się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczeniu do nowej izby SN sześciorga sędziów powołanych przez neo-KRS. - Mam czasami takie wrażenie, że oni wręcz są jakąś swoistą tubą pochwalającą wszelkie zmiany, chociaż byłyby one najbardziej problematyczne, które obóz rządzący chce wprowadzić - powiedział.