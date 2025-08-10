Nie żyje Andrzej Hundziak. "Był nestorem polskiego środowiska kompozytorskiego"

Andrzej Hundziak Źródło: PAP/Jacek Turczyk

Andrzej Hundziak był kompozytorem, pedagogiem i społecznikiem związanym z Akademią Muzyczną i łódzkimi szkołami muzycznymi i Teatrem Wielkim w Łodzi. I to właśnie Akademia Muzyczna przekazała w niedzielę przykre wieści. - W imieniu społeczności Akademii Muzycznej w Łodzi zawiadamiam, że wczoraj, w sobotę 9 sierpnia 2025 roku, zmarł w wieku 98 lat Andrzej Hundziak – wybitny kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego. Był nestorem polskiego środowiska kompozytorskiego, społecznikiem, animatorem działającym w wielu instytucjach Łodzi - poinformowała rzeczniczka Akademii Muzycznej w Łodzi Aleksandra Bęben.

"Był postacią wybitną, doskonałym artystą i pedagogiem"

Andrzej Hundziak urodził się 11 marca 1927 roku w Krośniewicach (Łódzkie), zmarł 9 sierpnia 2025 roku.

W latach 1948-1951 studiował muzykologię na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1949 do 1953 kształcił się w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, uzyskując dyplom z teorii muzyki. W 1960 roku Hundziak rozpoczął studia kompozycji u Tadeusza Szeligowskiego, a po jego śmierci kontynuował je u Bolesława Woytowicza w PWSM w Katowicach, uzyskując w 1966 roku dyplom z wyróżnieniem. W 1967 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował kompozycję u Nadii Boulanger. Andrzej Hundziak był wieloletnim wykładowcą łódzkiej Akademii Muzycznej, a przez ponad 20 lat dyrektorem szkół muzycznych, w tym Państwowej Szkoły Muzycznej i Państwowego Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi. W latach 1979-1981 był dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi, a od 1956 do 1971 r. pełnił funkcję prezesa Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego. "Profesor Andrzej Hundziak był postacią wybitną, doskonałym artystą i pedagogiem przez lata kształcącym studentów naszej Uczelni. Człowiek obdarzony niezwykłą charyzmą, osobowość o wyjątkowej kulturze osobistej odnoszącym się z szacunkiem do sztuki, twórców, współpracowników i studentów. Z sentymentem wspominam realizację nagrań piosenek dla dzieci autorstwa Pana Profesora, w której miałam zaszczyt uczestniczyć jako młody wykonawca. Odszedł ważny przedstawiciel łódzkiego środowiska kompozytorskiego, twórca i kreator kultury miasta, ambasador polskiej sztuki na świecie - wspomina prof. Elżbieta Aleksandrowicz, rektor Akademii Muzycznej w Łodzi.

To z jego inicjatywy powstał festiwal "Do-Re-Mi"

Akademia Muzyczna w Łodzi w nocie biograficznej Andrzeja Hundziaka podkreśliła, że znaczną część swojego dorobku kompozytorskiego kierował do dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy powstał w 1977 roku w Łodzi Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży "Do-Re-Mi" w Łodzi, którego był dyrektorem i kierownikiem artystycznym do roku 1990. Wśród najważniejszych osiągnięć w zakresie dzieł scenicznych wymienia się operetkę "Kariera Nikodema Dyzmy”"z premierą w Teatrze Muzycznym w Gdyni (1972) i kolejnymi inscenizacjami we Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Poznaniu, a także muzyczne widowisko "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę", które po premierze w Teatrze Klasycznym w Warszawie (1967) było prezentowane w kilkunastu innych teatrach w Polsce, w Europie i USA. Andrzej Hundziak był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Medalem Honorowym 8. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu (1989), Medalem Akademii Muzycznej w Łodzi (2001), Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005), Medalem ZAiKS (2009), Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2007).