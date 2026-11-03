Łódź Zarzut dla strażaka, który śmiertelnie potrącił kobietę na pasach Piotr Krysztofiak |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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22-latek został przesłuchany we wtorek po południu w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie. - Odmówił składania wyjaśnień. Wskazał jedynie, że ze swojej pozycji nie widział przechodzącej przez przejście kobiety - poinformował prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej.

Zginęła 64-letnia kobieta

Do tego tragicznego wypadku doszło 5 października po godzinie 16 na ulicy Zgierskiej w Łodzi, obok Komendy Miejskiej PSP.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący wozem bojowym PSP, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu - informował wówczas młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Tragiczny wypadek w Łodzi Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24

Potrącona 64-latka zginęła na miejscu. Wóz strażacki nie jechał na sygnale. Kierujący był trzeźwy, posiadał też uprawnienia.

Mężczyźnie grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.