Zarzut dla strażaka, który śmiertelnie potrącił kobietę na pasach
22-latek został przesłuchany we wtorek po południu w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie. - Odmówił składania wyjaśnień. Wskazał jedynie, że ze swojej pozycji nie widział przechodzącej przez przejście kobiety - poinformował prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej.
Zginęła 64-letnia kobieta
Do tego tragicznego wypadku doszło 5 października po godzinie 16 na ulicy Zgierskiej w Łodzi, obok Komendy Miejskiej PSP.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący wozem bojowym PSP, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu - informował wówczas młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Potrącona 64-latka zginęła na miejscu. Wóz strażacki nie jechał na sygnale. Kierujący był trzeźwy, posiadał też uprawnienia.
Mężczyźnie grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.