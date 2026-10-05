Łódź Strażak kierujący wozem bojowym śmiertelnie potrącił kobietę na pasach Tomasz Mikulicz |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku doszło po godzinie 16 na ul. Zgierskiej w Łodzi, obok Komendy Miejskiej PSP.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący wozem bojowym PSP, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu - informuje mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Tragiczny wypadek w Łodzi Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24 Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło zdjęcia: TVN24

Nie jechał na sygnale

Potrącona 64-latka zginęła na miejscu. Wóz strażacki nie jechał na sygnale. Kierujący był trzeźwy, posiadał też uprawnienia.

- Teraz są wyjaśniane wszelkie okoliczności tego zdarzenia, zabezpieczany jest monitoring, przesłuchiwani są świadkowie. Czynności te prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty - dodaje podkom. Kamila Sowińska, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łodzi