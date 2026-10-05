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Łódź

Strażak kierujący wozem bojowym śmiertelnie potrącił kobietę na pasach

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Do tragicznego wypadku doszło w Łodzi obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Z ustaleń policji wynika, że strażak siedzący za kierownicą wozu bojowego nie ustąpił pierwszeństwa 64-letniej pieszej. Kobieta zginęła na miejscu.

Do wypadku doszło po godzinie 16 na ul. Zgierskiej w Łodzi, obok Komendy Miejskiej PSP.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący wozem bojowym PSP, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu - informuje mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Tragiczny wypadek w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24
Tragiczny wypadek w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24
Tragiczny wypadek w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24
Tragiczny wypadek w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24
Tragiczny wypadek w Łodzi
Tragiczny wypadek w Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24

Nie jechał na sygnale

Potrącona 64-latka zginęła na miejscu. Wóz strażacki nie jechał na sygnale. Kierujący był trzeźwy, posiadał też uprawnienia.

- Teraz są wyjaśniane wszelkie okoliczności tego zdarzenia, zabezpieczany jest monitoring, przesłuchiwani są świadkowie. Czynności te prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty - dodaje podkom. Kamila Sowińska, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łodzi

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaStraż pożarnaŁódzkieDrogi w PolsceStrażak
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