Strażak kierujący wozem bojowym śmiertelnie potrącił kobietę na pasach
Do wypadku doszło po godzinie 16 na ul. Zgierskiej w Łodzi, obok Komendy Miejskiej PSP.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący wozem bojowym PSP, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu - informuje mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Tragiczny wypadek w Łodzi
Nie jechał na sygnale
Potrącona 64-latka zginęła na miejscu. Wóz strażacki nie jechał na sygnale. Kierujący był trzeźwy, posiadał też uprawnienia.
- Teraz są wyjaśniane wszelkie okoliczności tego zdarzenia, zabezpieczany jest monitoring, przesłuchiwani są świadkowie. Czynności te prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty - dodaje podkom. Kamila Sowińska, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łodzi
Źródło: tvn24.pl