W kilku zaatakowali niesłyszącego nastolatka, mieli uszkodzić mu implant ślimakowy. Policja bada sprawę

Do zdarzenia - jak przekazuje nadkomisarz Marcin Fiedukowicz z łódzkiej komendy miejskiej - doszło w niedzielę, około godziny 18 przy skrzyżowaniu ulicy Abramowskiego i Sienkiewicza. Policjant w rozmowie z tvn24.pl przekazuje, że postępowanie w sprawie pobicia młodego mężczyzny jest w toku i dlatego nie może na tym etapie opowiadać o szczegółach trwających działań.

Rodzina: mieli kominiarki i ochraniacze na zęby

Kosztowna naprawa

- Wszystko zależy od tego, które elementy zostały uszkodzone. Jeżeli zewnętrzne, koszt naprawy będzie niższy i mniej inwazyjny. Gorzej, jeżeli uszkodzony został któryś z elementów wewnętrznych. Stwierdzić będzie to można po przeprowadzeniu badań. Mamy nadzieję, że nie doszło do uszkodzeń układu nerwowego czy ucha wewnętrznego, bo to znakomicie utrudniłoby rekonstrukcję całej struktury - przekazuje prof. Lorens.