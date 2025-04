"Plac zabaw", z którego szydzi internet Źródło: X/Kosma Nykiel

Wysoki, odrapany mur, a pod nim niewielki plac na którym postawiono trzy ławki i dwie smętne zabawki. Zdjęcie takiego "placu zabaw" wybudowanego przy nowej inwestycji w centrum Łodzi kilka miesięcy temu było hitem sieci i wywołało falę kpin. Teraz deweloper przygotował wizualizację, na której pokazuje, jak dotąd wyśmiewane miejsce ma wyglądać docelowo.

Zdjęcie przedstawiające zawstydzająco ubogi plac zabaw wciśnięty w kącie powstającej inwestycji stało się hitem sieci tuż po świętach Bożego Narodzenia. Internauci prześcigali się w złośliwościach mówiąc o "patodeweloperce" i kpili z faktu, że na fotografii widać ledwie dwie zabawki: jedna to "konik" do bujania na sprężynie, a druga jest konstrukcją, która części użytkowników sieci przypomina gilotynę.

Placem, który stał się internetowym viralem, zainteresował się też Kosma Nykiel - łódzki społecznik, a od tegorocznych wyborów samorządowych również łódzki radny. "Wstyd budować takie coś" - napisał. Przy okazji zapytał też Polski Związek Firm Deweloperskich (do którego należy inwestor odpowiedzialny za plac) o przyjęty w tym roku "Kodeks Dobrych Praktyk".

Nowa, całkiem wydawałoby się porządna inwestycja w centrum Łodzi od OKAM - Piotrkowska 217. Plac zabaw jak z memów, a mamy chyba już prawie rok 2025 i powszechnie wiadomo, że wstyd budować takie coś. @PZFD_, jak Wasz Kodeks Dobrych Praktyk? pic.twitter.com/s9hCVY2RzB — Kosma Nykiel (@KosmaNykiel) December 28, 2024 Rozwiń

Nawiązywał w ten sposób do dokumentu przyjętego w październiku zeszłego roku, który - jak czytamy na stronie PZFD - "ma na celu wytyczenie wysokich standardów rynkowych. Jest też sygnałem dla klientów, że firmom zrzeszonym w Polskim Związku Firm Deweloperskich można zaufać"

Reakcja dewelopera

Kiedy o "placu" huczało w sieci, deweloper tłumaczył, że plac zabaw nie jest gotowy.

"Realizacja inwestycji mieszkaniowej w centralnej strefie miejskiej należy do jednych z najbardziej wymagających w działalności deweloperskiej. Ze względu na złożony charakter śródmiejskiej zabudowy pomiędzy al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, poddaliśmy modernizacji istniejące ceglane ogrodzenie placu. Razem z architektami pracujemy teraz nad koncepcją, która pozwoli ciekawie zagospodarować ten teren i przekuć jego ograniczenia w atuty" – przekazywał w oświadczeniu dla prasy Marcin Michalec, dyrektor zarządzający spółki OKAM Capital. Wspominał wtedy, że koncepcja ma być gotowa w lutym 2025 roku i dopiero potem teren będzie zagospodarowany w ostatecznym kształcie.

Do wizualizacji przygotowanych przez dewelopera dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej". Widać na niej, że upiorne ściany przypominające zaniedbany zakład karny mają być docelowo pomalowane. Zamiast smętnej huśtawki i czegoś, co dotąd przypominało gilotynę mają pojawić się klocki, układanki 3d i dwuosobowa huśtawka.

Wizualizacja przygotowana przez dewelopera Źródło: OKAM/Gazeta Wyborcza

Motywacja

Czy plac zabaw faktycznie zmieniłby oblicze, gdyby nie zainteresowanie mediów i internautów? Radny miejski Kosma Nykiel ma poważne wątpliwości. Pod koniec ubiegłego roku oceniał, że deklaracje dewelopera o planowanej przebudowie były najpewniej "reakcją na kryzys wizerunkowy".

- To, jak wygląda nawierzchnia i ławki wskazuje, że to miał być skończony plac zabaw. W momencie, kiedy rozeszła się burza jest reakcja, bo to po prostu wstyd dla dewelopera i sam deweloper to zauważył. To powinna być przestroga dla wszystkich innych deweloperów - zaznaczał Nykiel.