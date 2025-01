Ma wymusić zmiany. Podwyżka cen za parkowanie przyjęta

Mieszkańcy Łodzi od maja zapłacą więcej za parkowanie samochodów. Strefa płatnego parkowania będzie większa i będzie obowiązywać dwie godziny dłużej. O zmianach zadecydowali miejscy radni.

Głosowanie w tej sprawie odbyło się na środowej sesji rady miasta. Za podwyżką opłat było 28 radnych, a siedmiu głosowało przeciwko przyjęciu tej uchwały. Nowe zasady w strefie mają obowiązywać od 1 maja, a dla osiedla Radiostacja od 1 października.

Wymusi rotację samochodów w centrum

Według urzędników miejskich płatne parkowanie ma wymusić rotację samochodów w centrum Łodzi i wykluczyć auta, które na wiele godzin zajmują miejsca parkingowe w centrum. Ma też zapewnić mieszkańcom strefy miejsca do parkowania i nakłonić kierowców do porzucenia samochodów na rzecz komunikacji miejskiej i roweru. Wśród przyczyn zmian urząd miasta wymienia ograniczenie hałasu i zwiększenie wpływów do budżetu miasta. Radni przy podwyżce opłat za parkowanie zdecydowali się na podział na mieszkańców Łodzi, którzy płacą w mieście podatki i na przyjezdnych. Łodzianie i rezydenci będą mogli liczyć na nieco niższe (o ok. 1 zł) stawki za godzinę parkowania. Po zmianach łodzianie za godzinę parkowania w strefie A zapłacą 6 zł (obecnie 5 zł), a pozostałe osoby 6,90 zł. Za drugą godzinę łodzianin zapłaci 7,20 zł, a pozostali 8,20 zł. W podstrefie B, która obejmuje pozostałą część Śródmieścia, ceny są o około złotówkę niższe.

Czytaj też: Szykują się zmiany w sprawie opłat za parkowanie

Nowa strefa parkowania w Łodzi

Nowa strefa płatnego parkowania w Łodzi obejmować będzie obszar na północ od trasy W-Z, od al. Włókniarzy na zachodzie do Kopcińskiego na wschodzie. Natomiast na południe od trasy W-Z strefa nadal rozciąga się na zachód od linii ul. Kilińskiego, ale z rozszerzeniem o osiedla w rejonie Tymienieckiego i Tylnej. Nowym rejonem objętym płatnym parkowaniem będzie odcinek ulicy Kopernika od Łąkowej do Włókniarzy. Te zmiany mają pojawić się w maju. Od października do obszaru płatnego parkowania dojdzie również osiedle Radiostacja, o co - jak twierdzili podczas sesji samorządu urzędnicy Zarządu Dróg i Transportu oraz radni - od wielu lat proszą sami mieszkańcy. "Lokalizacja osiedla, blisko centrum i siedziba wielu instytucji (uniwersytet, szpital, biblioteka, akademiki) oraz osoby dojeżdżające z peryferii w pobliże centrum, powodują trudności z parkowaniem dla mieszkańców osiedla. Nadmierna liczba pojazdów powoduje też duże utrudnienia na ul. Narutowicza i sąsiadujących drogach. Stąd też decyzja o włączeniu tego obszaru do strefy płatnego parkowania, aby ułatwić dojazd i parkowanie mieszkańcom osiedla" - uzasadnił tę decyzję ZDiT.

Wydłużenie godzin funkcjonowania strefy płatnego parkowania

Zmienią się też godziny funkcjonowania strefy, gdyż urzędnicy uznali, że skoro firmy coraz częściej pracują w innych godzinach niż od 8.00 do 16.00 to więcej pojazdów znajduje się na śródmiejskich ulicach dłużej. Dlatego nowa strefa obowiązywać będzie od 7 do 19. Dla osób korzystających regularnie ze płatnego parkowania w Łodzi uchwała przewiduje abonamenty - kwartalny za 1000 zł i roczny za 3.500 zł (w strefie B odpowiednio 700 i 2.500 zł). Dla mieszkańców części Łodzi objętej płatnym parkowaniem przewiduje się abonament za 365 zł rocznie. Abonament dla mieszkańców także drożeje - z 240 do 365 zł. "Abonament mieszkańcy będą mogli otrzymać przez internet, bez wychodzenia z domu i składania pism w urzędzie. Z kolei ulga w opłatach za parkowanie będzie egzekwowana poprzez kontrolę numerów rejestracyjnych zaczynających się od znacznika +EL+ w numerze rejestracyjnym samochodu. Jeśli pojazd ma inny numer rejestracyjny, również będzie można skorzystać z tańszego parkowania, ale po weryfikacji przed urząd dokumentów potwierdzających, że właściciel auta płaci podatek w Łodzi" - poinformował Urząd Miasta Łodzi.

Autorka/Autor:pk/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl