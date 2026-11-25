Kultura i styl Zmarła supermodelka Vera von Lehndorff

Veruschka von Lehndorff Źródło zdj. gł.: Franco Rubartelli/Condé Nast via Getty Images

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Modelka zmarła we wtorek - przekazała rodzina Very von Lehndorff. Dziennik "Bild" poinformował, że w chwili śmierci Veruschka była otoczona rodziną i przyjaciółmi.

"W ostatnich latach życia modelka prowadziła w Berlinie życie oddalone od zgiełku. Do samego końca ceniła kontakt z młodymi artystami i aktywnie z nimi współpracowała - wymiana ta stanowiła nieodłączny element jej codzienności. Część jej majątku przekazano do Muzeum Prus Wschodnich w Lueneburgu" - napisał "Bild".

Agencja dpa przypomniała, że von Lehndorff wywarła ogromny wpływ na fotografię mody w latach 60., a międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola w filmie "Powiększenie" w reżyserii Michelangelo Antonioniego.

Magazyn modowy "Vogue" napisał w komentarzu po jej śmierci, że "tym, co czyniło niemiecką modelkę tak fascynującą, był jej pozorny brak zainteresowania utrwalaniem jednego, konkretnego wizerunku własnej urody". "Potrafiła być władcza lub figlarna, drapieżna lub kocia, androgyniczna bądź przesadnie kobieca" - zauważono.

Veruschka von Lehndorff Źródło zdjęcia: Franco Rubartelli/Condé Nast via Getty Images

Dzieciństwo spędziła na Mazurach

Vera von Lehndorff urodziła się 14 maja 1939 roku w Królewcu, a wczesne dzieciństwo spędziła w pałacu rodu Lehndorffów w Sztynorcie na Mazurach, obecnie na terenie gminy Węgorzewo. Jej ojciec, hrabia Heinrich von Lehndorff-Steinort, był jednym z uczestników spisku z 20 lipca 1944 roku wymierzonego w Adolfa Hitlera. Po nieudanym zamachu został stracony, a młoda Vera wraz z matką i siostrami trafiła do obozów i nazistowskiego domu dziecka.

W 2007 roku artystka odwiedziła dawny rodowy majątek, a ten powrót do miejsca wczesnego dzieciństwa zapoczątkował jej zaangażowanie na rzecz ratowania i remontu podupadającego pałacu.

"Znalazłam, można powiedzieć, swój dom - choć przez całe życie nie miałam poczucia, że gdziekolwiek jestem u siebie" - wyznała w 2011 roku w jednym z wywiadów cytowanych w środę przez dpa.