Zmarł Terry Jones, gwiazda grupy Monthy Pytona. "Po długiej, ale prowadzonej w dobrym humorze walce"

Terry Jones zmarł "po długiej walce" z chorobą

W oświadczeniu rodzina Jonesa napisała, że zmarł on we wtorek wieczorem "po długiej, niezwykle dzielnej, ale prowadzonej zawsze w dobrym humorze walce".

"Przez ostatnie dni jego żona, dzieci, liczna rodzina oraz bliscy przyjaciele nieustannie czuwali przy nim, aż do chwili, gdy zmarł we własnym domu" - napisali bliscy artysty. "Jego praca z Monty Pythonem, jego książki, filmy, programy telewizyjne i wiersze będą żyły wiecznie, jako spuścizna jego erudycji" - dodali.

Komik renesansowy

Grupa Monty Pythona istniała do 1983 roku, po czym kilkakrotnie się reaktywowała. To właśnie podczas przygotowań do jednego z takich powrotów u Jonesa zauważono pierwsze objawy choroby, gdy nie był w stanie zapamiętać swoich kwestii. W 2017 roku Michael Palin ujawnił, że Jones nie jest już w stanie mówić.