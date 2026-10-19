Cindy Crawford przerywa milczenie po śmierci syna

Nie żyje Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Billy Bennight/AdMedia/PAP

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W niedzielę Cindy Crawford po raz pierwszy od śmierci syna zabrała publicznie głos na temat jego odejścia. "Jesteśmy zdruzgotani stratą naszego ukochanego syna i brata". Dodała jednak, że jako rodzina "czują się ogromnie szczęśliwi, że Presley był częścią ich życia przez 27 lat" - napisała na Instagramie.

Crawford wspominała syna jako "cudowną, piękną duszę" oraz osobę, która "kochała i jest kochana, teraz i na zawsze". Podkreśliła również, że rodzina jest dumna z życzliwości i wrażliwości, którymi kierował się w życiu. Podziękowała za wsparcie okazane bliskim w obliczu tragedii. "Do zobaczenia, nasz drogi chłopcze. Kochamy Cię na zawsze. Mama, Tata i Kaia" - zakończyła. Do wpisu dołączyła czarno-białe zdjęcie syna. Zamieściła również daty jego urodzin i śmierci.

Tego samego dnia również Kaia Gerber uczciła pamięć brata, publikując archiwalne zdjęcia i nagrania. Zaznaczyła, że przyszła na ten świat "kurczowo się go trzymając". 25-letnia modelka dodała, że darzyła go "ogromną miłością" i uzyskała od starszego brata wiele wsparcia. "Rozświetlałeś mi drogę, odpędzałeś potwory" - stwierdziła.

"Wciąż wracam myślami do czasów, gdy byliśmy mali - bałam się przekłucia uszu, więc to ty poszedłeś pierwszy; zawsze to ty szedłeś pierwszy. Ale kiedy trzymałam w dłoni kolczyk wyjęty z twojego ciała, jedyne, o czym mogłam myśleć, to że to należy do ciebie. I cholernie bym chciała, żebyś tym razem nie był pierwszy" - czytamy.

"Uczę się teraz jak kochać, nie widząc cię. Jak ci coś powiedzieć nie podnosząc telefonu, by do ciebie zadzwonić. Jak być twoją siostrą w świecie, w którym nie jesteś dostępny. I nie wiem jeszcze, jak to zrobić" - przyznaje Kaia Gerber.

Śledztwo w sprawie śmierci Presleya Gerbera

Presley Gerber, jedyny syn supermodelki Cindy Crawford oraz biznesmena Rande'a Gerbera, zmarł 20 września w ośrodku odwykowym. Śledczy traktują jego śmierć jako "przypadek podejrzenia przedawkowania", lecz ciągle trwa śledztwo w sprawie okoliczności zgonu.

W ostatnich latach Gerber, który jako zaledwie 16-latek zadebiutował na wybiegu na pokazie Moschino, otwarcie mówił o zmaganiach z problemami psychicznymi i uzależnieniami. We wrześniowym wydaniu magazynu "Vogue" Kaia Gerber, opowiadała o jego "trwającej dekadę walce z uzależnieniem". Jak zaznaczyła, "kiedy w rodzinie dzieje się coś takiego, dotyka to wszystkich w równym stopniu".

Redagował AM