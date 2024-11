W poniedziałek w Warszawie odbyło się spotkanie premierowe, podczas którego zaprezentowano "Listy do M. Pożegnania i powroty". Film trafi do kin 7 listopada.

- Kolejna wspaniała odsłona "Listów do M.". Jestem zachwycona. Od razu mi się przypomina ten świąteczny czas, do którego za chwilę będziemy się przygotowywać – powiedziała aktorka Daria Widawska.

Pierwsza część "Listów do M." trafiła do kin w 2011 roku. Zimowa komedia w reżyserii Mitji Okorna i wyprodukowana przez TVN stała się wielkim hitem - obejrzało ją ponad dwa i pół miliona widzów. Nie schodziła z ekranów przez 130 dni i zajęła wtedy drugie miejsce na liście najdłużej wyświetlanych filmów w polskich kinach. Lepszy był jedynie "Titanic" Jamesa Camerona, który w 1997 roku wyświetlano przez 230 dni.

Kolejne części powtórzyły sukces pierwszej. W 2015 roku w kinach pojawiły się "Listy do M. 2", w 2017 roku "Listy do M. 3". "Listy do M. 4" miały premierę w 2021 roku w Playerze (kinowa została wstrzymana z powodu pandemii), a "Listy do M. 5", trafiły na ekrany 4 listopada 2022 roku. Wszystkie części można obejrzeć na Max, należącej do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.