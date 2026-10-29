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Dowiedz się więcej: Patrick Stewart nie żyje

Informacja o śmierci Patricka Stewarta pojawiła się w czwartek na jego koncie na portalu X.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:

Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy

Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd



Photo Credit: Tommy Garcia pic.twitter.com/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026 Rozwiń

Patrick Stewart zmagał się z chorobą Alzheimera

Jak czytamy w komunikacie, sir Patrick Stewart zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles, "pod troskliwą opieką ukochanej żony Sunny, po krótkiej i dotkliwej walce z chorobą Alzheimera i otępieniem z ciałami Lewy'ego". W ostatnich chwilach towarzyszyli mu krewni i przyjaciele.

Patrick Stewart Źródło zdjęcia: Isabel Infantes/PA/PAP

Jak napisano, Stewart jest "synem Mirfield" - miasta w West Yorkshire w Anglii, w którym się urodził - którego kariera aktorska rozpoczęła się od zespołu teatralnego "Royal Shakespeare Company" i trwała przez sześć dekad, na deskach Broadwayu, na srebrnym ekranie i w telewizji.

Patrick Stwart zyskał sławę jako Jean-Luc Picard, kapitan statku kosmicznego "Enterprise" w serialach i filmach z serii "Star Trek", a także jako Charles Francis Xavier, czyli profesor X z filmów z serii "X-men".

Partick Stewart w serialu Star Trek Źródło zdjęcia: CBS/Getty Images