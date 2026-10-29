Patrick Stewart nie żyje
Informacja o śmierci Patricka Stewarta pojawiła się w czwartek na jego koncie na portalu X.
Patrick Stewart zmagał się z chorobą Alzheimera
Jak czytamy w komunikacie, sir Patrick Stewart zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles, "pod troskliwą opieką ukochanej żony Sunny, po krótkiej i dotkliwej walce z chorobą Alzheimera i otępieniem z ciałami Lewy'ego". W ostatnich chwilach towarzyszyli mu krewni i przyjaciele.
Jak napisano, Stewart jest "synem Mirfield" - miasta w West Yorkshire w Anglii, w którym się urodził - którego kariera aktorska rozpoczęła się od zespołu teatralnego "Royal Shakespeare Company" i trwała przez sześć dekad, na deskach Broadwayu, na srebrnym ekranie i w telewizji.
Patrick Stwart zyskał sławę jako Jean-Luc Picard, kapitan statku kosmicznego "Enterprise" w serialach i filmach z serii "Star Trek", a także jako Charles Francis Xavier, czyli profesor X z filmów z serii "X-men".