Kultura i styl Nie żyje Mike Love. Wokalista The Beach Boys miał 85 lat Oprac. Justyna Sochacka |

Mike Love zmarł w wieku 85 lat Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Jason Squires/WireImage/Getty Images

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Agentka Katie Allen poinformowała, że Mike Love zmarł w sobotę wieczorem w otoczeniu rodziny. "Jako ikona amerykańskiej kultury zostanie zapamiętany ze względu na swój wyjątkowy talent i inspirację, jaką był dla pokoleń muzyków. Doceniamy jego niezwykły wkład w amerykańską muzykę oraz radość, jaką czerpał z występowania przed swoimi ukochanymi fanami" - napisała.

Mike Love z The Beach Boys na zdjęciu z 20 września 2025 roku Źródło zdjęcia: Jason Squires/WireImage/Getty Images

Nie podała przyczyny śmierci artysty. Wcześniej w tym roku Love odwołał wiele występów ze względu na stan zdrowia.

Mike Love był współzałożycielem The Beach Boys

Love założył The Beach Boys na początku lat 60. wraz ze swoimi kuzynami i sąsiadami z kalifornijskich przedmieść - braćmi Wilsonami: Brianem, Carlem i Dennisem. W ciągu kilku lat, po dołączeniu do nich przyjaciela rodziny, Ala Jardine’a, zdobyli międzynarodową sławę jako wykonawcy pogodnych piosenek o surfingu, samochodach i dziewczynach.

Sukces zapewniły im takie utwory jak "Surfin' U.S.A.", "Fun Fun Fun", "Don't Worry Baby", "I Get Around", "Help Me Rhonda", "California Girls" i "Good Vibrations". Przez całą ich karierę 37 utworów The Beach Boys weszło do pierwszej czterdziestki listy przebojów Billboard 100 - co jest rekordem, jeśli chodzi o amerykańskie zespoły - z czego cztery doszły do pierwszego miejsca. Na świecie sprzedano ponad 100 milionów płyt grupy, co również jest jednym z najlepszych wyników osiągniętych przez wykonawców z USA.

Największe sukcesy zespół odnosił w pierwszych latach działalności. Później, zwłaszcza od końca lat 70., jego popularność przygasła, do czego przyczynił się między innymi konflikt między Love'em a Brianem Wilsonem. Spór w pewnym momencie trafił nawet do sądu. W 2012 roku zespół z udziałem Love'a, Briana Wilsona i Jardine'a, czyli wszystkich żyjących wówczas muzyków z oryginalnego składu, odbył jubileuszową trasę koncertową z okazji 50-lecia zespołu.

Po śmierci Love'a jedynym żyjącym członkiem z pierwotnego składu pozostaje gitarzysta Jardine, choć ten odszedł z zespołu w 1998 roku, nie licząc okazjonalnych występów takich jak wspomniana trasa jubileuszowa.