Michał Kempa nowym prowadzącym "Mam Talent!". "450 dni czekałem na to, żeby się z ludźmi zacząć spotykać"

Michał Kempa dołączy do Marcina Prokopa w roli drugiego prowadzącego "Mam talent!", zastępując Szymona Hołownię. Kempa to nie tylko komik stand-upowy, ale również dziennikarz radiowy i telewizyjny. Współprowadzi "Szkło kontaktowe" w TVN24. Wcześniej próbował swoich sił w czeskim "Mam talent!".

"Wielka radość dla mnie, dla rodziny, dla lokalnej społeczności"

W Dzień Dobry TVN komik przyznał, że bardzo cieszy się z nowego zawodowego wyzwania. - To jest wielka radość dla mnie, dla rodziny, dla lokalnej społeczności. (…) Są komentarze w internecie, że Marcin Prokop mógłby sam prowadzić ten program. Nie przesadzajmy, to znaczy to jest chłop ponad dwa metry wzrostu. On się nie schyli za bardzo w tym momencie, widziałem, że z biodrem są kłopoty. Naprawdę, jest ktoś potrzebny od takiej roboty. Mogę się podjąć. (...) 1,5 roku, około 450 dni, siedziałem i czekałem na to, żeby się z ludźmi zacząć spotykać - żartował Michał Kempa w programie.