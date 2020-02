"Czułam się jak u siebie w domu". Polka o występie na gali rozdania Oscarów

- Tam na miejscu też jest teatr, więc czułam się jak u siebie w domu - w taki sposób o występie na rozdaniu Oscarów mówiła aktorka i wokalistka Katarzyna Łaska. Na gali zaśpiewała jedną z nominowanych do nagrody piosenek "Into the Unknown" (w polskiej wersji "Chcę uwierzyć snom") z filmu "Kraina lodu 2". Krótki występ powtórzyła także w studiu TVN24.