Media: była gwiazda serialu dla dzieci wśród ofiar pożarów w Kalifornii

Po raz ostatni żywego widziała go matka, Shelley Sykes. O okolicznościach śmierci syna kobieta opowiedziała w rozmowie ze stacjami Network 10 i Nine Network. Część informacji zamieściła też w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie. Jak wynika z tych relacji, do śmierci Sykesa doszło w środę 8 stycznia. 32-latek zginał we własnym domu, w wyniku "zatrucia dwutlenkiem węgla". Jeszcze przed pojawieniem się ognia miał on odmówić ewakuacji ze względu na złe samopoczucie i zamknąć się w pokoju. - Powiedział: mamo, zostaw mnie, ale żadna mamtka nie może zostawić swojego dziecka. Mam złamaną rękę, nie mogłam go podnieść, nie mogłam go ruszyć – opowiadała Sykes australijskiej stacji 10 News First.