Nie żyje John Amos. Serialowy Kunta Kinte miał 84 lata

John Amos nie żyje

Amos przyszedł na świat 27 grudnia 1939 roku w Newark. W latach 60. krótko występował jako profesjonalny zawodnik futbolu amerykańskiego. Jako aktor popularność zyskał na początku kolejnej dekady dzięki roli prezentera w serialu "The Mary Tyler Moore Show". Po niej przyszły kolejne role w głośnych serialach "Good Times" i "Korzenie". Ten ostatni został nagrodzony dwoma Złotymi Globami i zyskał rozgłos również w Polsce, gdzie był emitowany pod koniec lat 70. i w latach 80. - To było niesamowite dzieło sztuki - mówił Amos o "Korzeniach" w wywiadzie dla ABC. - Wszyscy byli z niego dumni i myślę, że to był kluczowy czynnik, który odróżnia "Korzenie" i ich jakość od większości innych programów, które wtedy emitowano - dodawał aktor grający w produkcji jedną z głównych ról - Kunta Kinte.