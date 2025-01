- To nie jest polityka. Polityka się dla mnie skończyła. Trump wygrał, jest prezydentem. Jest głową tego, co chciałbym nazwać najlepszym państwem na świecie - stwierdził Nelly podczas udostępnionej w mediach społecznościowych rozmowy z raperem Willie D. - To dla mnie zaszczyt występować przed prezydentem Stanów Zjednoczonych , niezależnie od tego, kto sprawuje urząd - dodał autor hitu "Hot In Herre".

Kontynuując wątek muzyk podkreślił, że wystąpiłby też, gdyby poprosiłby go o to Joe Biden albo gdyby to Kamala Harris wygrała wybory i zwróciła się do niego z prośbą o występ. Zapytany przez Williego D o to, czy popiera Trumpa, Nelly stwierdził, że popiera prezydenta Stanów Zjednoczonych". Jak zauważa "The Guardian", w jednej z archiwalnych rozmów raper przyznał, że o ile "nie miał problemu" z Donaldem Trumpem zanim ten objął urząd, to "nie lubił go jako swojego prezydenta" podczas pierwszej kadencji.