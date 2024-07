Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi osiągnął symboliczną pełnoletność i rozpoczął się po raz 18. O tym, czego w tym przełomowym momencie fani kina mogą się spodziewać w Kazimierzu Dolnym, mówiła na antenie TVN24 dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.

- "Osiemnastka" zobowiązuje, bo tak, jesteśmy dojrzali, ale co to znaczy dla nas? Dojrzałość oznacza dla nas jeszcze większą ciekawość świata, większe otwarcie na świat, na ludzi, na to, co nas otacza. I spojrzenie dojrzałe na sztukę, a jednocześnie z poczuciem, że tak, najważniejsze jest, żebyśmy wszyscy w sobie na zawsze zachowali tę dziecięcą wrażliwość, żebyśmy czuli nasze emocje, żebyśmy się ich nie bali. O tym opowiadamy podczas tego festiwalu – powiedziała Torbicka.

Dziennikarka jest związana z kazimierskim festiwalem od samego początku. Pytana o to, co daje jej motywację do organizowania imprezy, odparła, że czerpie energię ze spotkań i sztuki.

– Mimo że 18 lat minęło, to rzeczywiście mam tę ogromną radość i pasję. Obcowanie z dobrym kinem pokazuje mi, czym żyje świat, albo pokazuje mi bohaterki i bohaterów z różnej perspektywy. Mnie to fascynuje i jestem przekonana, że fascynuje to także tych, którzy przyjeżdżają na festiwal, bo oni spędzają tutaj wakacje. Nasza widownia to są osoby, które wybierają Kazimierz Dolny i Janowiec, by spędzić tutaj na przełomie lipca i sierpnia wakacje i razem z nami cieszyć się kulturą – przypomniała Torbicka.

Dyrektorka artystyczna festiwalu zwróciła uwagę, że na publiczność festiwalu składają się głównie osoby nie zajmujące się zawodowo filmem i pochodzące z całej Polski, również z zakątków bardzo oddalonych od miasteczka nad Wisłą.

Festiwal Dwa Brzegi

18. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi rozpoczęła się w sobotę w Kazimierzu Dolnym. W jego programie znalazły się pokazy filmowe, ale też spotkania z twórcami, koncerty i wystawy. Ostatniego dnia festiwalu odbędzie się polska premiera ekranizacji powieści Aleksandra Dumasa "Hrabia Monte Christo". TVN jest patronem medialnym festiwalu.

Autorka/Autor:wini/tok

Źródło: tvn24.pl