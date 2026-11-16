Jest nowy Bond

Robert Pattinson Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Cinzia Camela/IMAGO/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Brytyjski aktor Robert Pattinson został nowym Jamesem Bondem - poinformowano w poniedziałek na oficjalnych kontach serii o agencie 007 w mediach społecznościowych. "Tożsamość potwierdzona" - napisano we wpisie, do którego dołączono krótkie nagranie.

Identity Confirmed pic.twitter.com/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026 Rozwiń

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli [Agenta] 007 to zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu" - przyznał Pattinson w oświadczeniu cytowanym przez "Variety". "Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z całym fantastycznym zespołem" - dodał.

Fotografię nowego Bonda wykonał Jaap Buitendijk.

Robert Pattinson nowym Bondem

Reżyser nowej odsłony serii Denis Villeneuve powiedział, że w procesie wyboru rozważano wielu utalentowanych aktorów, ale "agent 007 może być tylko jeden". Jak podkreślił, Pattinson ma "ponadczasową duszę Bonda", a jednocześnie wniesie do postaci nową energię.

Robert Pattinson Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

W ostatnich latach media wielokrotnie spekulowały na temat następcy Craiga, wymieniając również między innymi Calluma Turnera, Josha O'Connora i Jacka Lowdena.

40-letni Pattinson przejmuje rolę Bonda po Danielu Craigu, który wcielił się w postać Agenta 007 w pięciu filmach. Ostatnim był "Nie czas umierać" ("No Time to Die") z 2021 roku, w którym Bond poświęca życie, by ocalić świat. Jak przypomina "Variety" film był ostatnią częścią serii przed sprzedażą franczyzy przez jej wieloletnich producentów, Michaela G. Wilsona i Barbarę Broccoli.

"James Bond to jedna z najbardziej uwielbianych, inspirujących, kultowych, a jednocześnie enigmatycznych postaci w literaturze i filmie. Dziedzictwo tej postaci jest w doskonałych rękach Roberta Pattinsona" - zapewniają Amy Pascal i David Heyman, producenci odpowiedzialni za kolejną produkcję o Agencie 007.

Wcześniej postać agenta 007 grali Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i wspomniany Craig.

"O tym momencie mówi się już od pięciu lat - odkąd Daniel Craig zapowiedział, że nie powróci do roli w kolejnym filmie o Bondzie. To jedna z najważniejszych ról w historii kina. W oficjalnej serii w postać Bonda wcieliło się dotychczas zaledwie sześciu aktorów. Z Pattinsonem będzie ich siedmiu" - podsumowuje komentator BBC Lizo Mzimba.

Jak przypomniał Reuters, seria o Jamesie Bondzie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz filmowych na świecie. Opowiadające o przygodach brytyjskiego agenta 007 filmy od ponad sześciu dekad pozostają jednym z symboli kina szpiegowskiego i należą do najbardziej dochodowych serii filmowych w historii. Zapoczątkowana w 1962 roku filmem "Doktor No" seria zarobiła ponad siedem miliardów dolarów na całym świecie, a sam Bond stał się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina.

Dla wszystkich wielbicieli słynnej serii "bondowski maraton" przygotował w tym miesiącu TVN. Stacja emituje w tym miesiącu cztery z pięciu filmów z Danielem Craigiem. W ramach piątkowego Superkina (godz. 20.00) zostały jeszcze dwa: "Skyfall" (20 listopada) i "Spectre" (27 listopada). Finałowy "Nie czas umierać" zobaczymy 4 grudnia.