Kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji?

TVP zaprezentowała we wtorek finałową dziesiątkę artystów, którzy zaprezentują swoje propozycje na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. O tym, kto z nich pojedzie do Szwajcarii, zdecyduje w publiczność finału polskich preselekcji, które odbędą się 14 lutego o godz. 20:45 - informuje stacja.

Eurowizja 2025. Kogo zobaczymy w polskich preselekcjach

Justyna Steczkowska - z utworem "Gaja" Janusz Radek - "In cosmic mist" Kuba Szmajkowski - "Pray" Marien - "Can't Hide" Daria Marx - "Let it Burn" Chrust - "Tempo" Dominik Dudek - "Hold The Light" Tynsky - "Miracle" Sonia Maselik - "Rumours" Sw@da x Niczos - "Lusterka"