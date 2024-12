Gwiazda wzięła udział w środowym odcinku emitowanego przez stację CBS "The Late Show with Stephen Colbert". Prowadzący zapytał ją m.in. o założony przez piosenkarkę kilka lat temu portal lifestylowy Service 95 i prowadzony w jego ramach kącik czytelniczy. Artystka co miesiąc dzieli się tam ze swoimi fanami polecanymi książkami. W tym miesiącu wybór padł na "Prowadź swój pług przez kości umarłych" Olgi Tokarczuk .

- To fantastyczna książka - zapewniła Dua Lipa. Gwiazda przedstawiła pozycję Tokarczuk jako powieść kryminalną z elementami filozofii i astrologii. - Autorka jest zdobywczynią Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Myślę, że przeczytanie tej książki naprawdę pokazuje dlaczego - stwierdziła piosenkarka. - Jest absolutnie zachwycająca - dodała, odnosząc się znów do książki.

Gwiazdy polecają lekturę książki Tokarczuk

Kopię "Prowadź swój pług przez kości umarłych" zobaczyć można było też na jednym z opublikowanych niedawno przez Pedro Pascala InstaStories. Gwiazdor "Gladiator 2" i "The Last of Us" pochwalił się lekturą Tokarczuk na początku października. Brytyjski dziennik "The Guardian" umieścił książkę polskiej noblistki na 75. miejscu listy 100 najlepszych powieści XXI wieku.