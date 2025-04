Ujawnili zarobki gwiazd hitowego serialu. "Niektórzy rezygnują"

"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3. Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

W popularnym serialu "Biały Lotos" obowiązuje nietypowy system wynagrodzeń dla aktorów - wszyscy otrzymują taką samą gażę bez względu na to, jak znane mają nazwisko i jak duża jest ich rola. - Niektórzy rezygnują i szczerze mówiąc, nie można mieć tego za złe komuś, kto musi zarabiać na życie. Nasi stali współpracownicy grają w serialu głównie ze względu na jego wagę - podkreśla dyrektorka castingu.

Jak podaje "The Hollywood Reporter", w trzecim sezonie każdy aktor otrzymywał wynagrodzenie w wysokości około 40 tysięcy dolarów za odcinek.

Woody Harrelson, który początkowo był brany pod uwagę do roli Ricka Hatchetta (w tej roli Walton Goggins ), zrezygnował po tym, gdy powiedziano mu, jakie wynagrodzenie otrzyma.

Trzeci sezon "Białego Lotosu" ustanowił rekord oglądalności serialu, gromadząc średnio w USA 15 milionów widzów. W Polsce "Biały lotos" należy obecnie do najchętniej oglądanych seriali na platformie Max.

"The Hollywood Reporter" ujawnił informacje o zarobkach aktorów występujących w popularnym serialu HBO "Biały Lotos". Nietypowy jest obowiązujący ekipę system wynagrodzeń. Chociaż w każdym sezonie występują zarówno gwiazdy, jak i aktorzy mniej znani, producent David Bernad podkreśla, że ​​"wszyscy są traktowani tak samo". - Otrzymują taką samą gażę - powiedział Bernad w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Podkreślił też, że w napisach końcowych nazwiska aktorów są wymienione alfabetycznie. - Więc trafiają do nas ludzie, którzy chcą zrealizować projekt z właściwych powodów - zażartował.

Producent tłumaczy, dlaczego taki system wynagrodzeń

W większości produkcji filmowych obowiązuje zasada, że wielkość honorarium i miejsce nazwiska w napisach są zależne od rangi aktora i wielkości roli, jaką zagrał. Bernad swój demokratyczny system wprowadził już przy pierwszym sezonie, "ponieważ nie było pieniędzy na produkcję serialu". Według portalu "The Hollywood Reporter", debiutancki sezon z 2021 r. został zrealizowany za mniej niż 4 miliony dolarów za odcinek, podczas gdy obecny trzeci sezon miał kosztować od 6 do 7 milionów dolarów.

- To bardzo ułatwia sprawę - ocenia dyrektor castingu Meredith Tucker. - Mówisz ludziom, że tak właśnie jest. Niektórzy rezygnują i szczerze mówiąc, nie można mieć tego za złe komuś, kto musi zarabiać na życie. Nasi stali współpracownicy grają w serialu głównie ze względu na jego wagę.

W obsadzie są m.in. Parker Posey, Jason Isaacs, Walton Goggins, Natasha Rothwell, LISA, Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Aimee Lou Wood, Jon Gries, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola, Sarah Catherine Hook, Christian Friedel, Tayme Thapthimthong, Patravadi Mejudhon i Charlotte Le Bon.

Gaża nie podlega negocjacjom

Z wielu źródeł "The Hollywood Reporter" uzyskało informację, że każdy aktor otrzymywał wynagrodzenie w wysokości około 40 tysięcy dolarów (ok. 148 tys. PLN za odcinek. - No i (gaża - red.) nie podlega negocjacjom - podkreśla Bernad. Według portalu, dwa źródła twierdziły, że Woody Harrelson, który początkowo był brany pod uwagę do roli Ricka Hatchetta (w tej roli Walton Goggins ), zrezygnował po tym, jak powiedziano mu, jakie wynagrodzenie otrzyma.

W najbliższą niedzielę platforma Max wyemituje długo oczekiwany finał trzeciego sezonu "Białego Lotosu". Ten sezon ustanowił rekord oglądalności serialu, gromadząc średnio w USA 15 milionów widzów. W Polsce "Biały Lotos" należy obecnie do najchętniej oglądanych seriali na platformie Max.

Producent serialu HBO należy do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi TVN24.

