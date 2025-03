Kolejny duży pożar w poradzieckich budynkach. "To mogło być podpalenie"

W sobotę (22 marca) kilka minut po godzinie 16 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze, do którego doszło przy ulicy Grudziądzkiej. Palił się pustostan w byłych poradzieckich obiektach. To drugi pożar w tym samym miejscu. Do pierwszego doszło na początku lutego.

Mogło dojść do podpalenia

Na terenie, gdzie doszło do pożaru, mają być prowadzone prace rozbiórkowe. Dwa tygodnie temu urząd miasta przekazał go wykonawcy prac, a następnie zabezpieczył.

- Wykonawca przystąpił do pierwszych prac poprzez usunięcie starych mebli, które pozostawili wcześniejsi najemcy, zdemontował stolarkę okienną i miał przystąpić do wyburzania obiektów. Prace prowadzone były również do soboty (22 marca) do godziny 13 - przekazał Marcin Centkowski.