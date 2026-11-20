Kujawsko-Pomorskie Był poszukiwany listem gończym, schował się w chłodziarce Oprac. Michał Malinowski |

Toruń. Mężczyzna ukrył się w chłodziarce Źródło zdj. gł.: KMP w Toruniu

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Do zatrzymania doszło we wtorek w jednej z miejscowości pod Toruniem. Na podstawie zebranych informacji policjanci wytypowali adres, pod którym może przebywać poszukiwany listem gończym 39-latek. Mężczyzna miał do odbycia karę trzech lat i dwóch miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe.

- W trakcie przeszukania piwnicy domu zauważyli zamkniętą chłodziarkę. Po otwarciu klapy zobaczyli siedzącego wewnątrz mężczyznę - przekazał młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

39-latek schował się przed policjantami w chłodziarce Źródło zdjęcia: KMP w Toruniu

Chłodziarka znajdowała się w piwnicy Źródło zdjęcia: KMP w Toruniu

39-latek został zatrzymany i tego samego dnia trafił do zakładu karnego.