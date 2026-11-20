Był poszukiwany listem gończym, schował się w chłodziarce
Do zatrzymania doszło we wtorek w jednej z miejscowości pod Toruniem. Na podstawie zebranych informacji policjanci wytypowali adres, pod którym może przebywać poszukiwany listem gończym 39-latek. Mężczyzna miał do odbycia karę trzech lat i dwóch miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe.
- W trakcie przeszukania piwnicy domu zauważyli zamkniętą chłodziarkę. Po otwarciu klapy zobaczyli siedzącego wewnątrz mężczyznę - przekazał młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
39-latek został zatrzymany i tego samego dnia trafił do zakładu karnego.
Źródło: tvn24.pl
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