W czwartek (26 września) policjanci zatrzymali do kontroli 22-letnią toruniankę. Kobieta jechała przez miasto osobowym audi, które nadawało sygnały błyskowe o kolorze niebieskim. To sygnał pojazdu uprzywilejowanego. - Kierująca wyjaśniła, że pożyczyła samochód od partnera, przez przypadek włączyła błyskające światła i nie potrafiła ich wyłączyć. Policjanci sprawdzili, czy kontrolowane audi jest pojazdem uprzywilejowanym. Okazało się, że niebieskie lampy są zamontowane w pojeździe nielegalnie. Błyski pojawiające się w maskownicy chłodnicy i w przedniej szybie mogły wprowadzać innych kierowców w błąd co do tego, że samochodem przemieszczają się pilnie służby - poinformowała aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.