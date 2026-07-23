Potłuczone szkła na placu zabaw. Apel służb
W środę gmina Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) poinformowała w mediach społecznościowych o zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek (20 lipca) na placu zabaw przy ulicy Kościuszki.
"Nieznana osoba rozłożyła na piaszczystej nawierzchni placu zabaw duże tafle szkła, a następnie je potłukła. Choć największe odłamki zostały zabrane, w piasku pozostało wiele drobnych kawałków szkła, stwarzających realne zagrożenie dla dzieci. To działanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i mogło doprowadzić do poważnych obrażeń" - poinformowała gmina.
Oprócz tego zniszczona została nawierzchnia, która - jak przekazała gmina - niedawno została wymieniona.
Plac zabaw tymczasowo został wyłączony z użytkowania.
Gmina zwróciła się z apelem do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy. Kontaktować można się z Komendą Powiatową Policji w Świeciu lub urzędem miasta.