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Kujawsko-Pomorskie

Potłuczone szkła na placu zabaw. Apel służb

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Ktoś rozłożył na placu zabaw duże tafle szkła, a następnie je potłukł
Akt oskarżenia po śmierci czterolatka na placu zabaw w Zabierzowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Gmina Świecie
Na jednym z placów zabaw w Świeciu ktoś rozłożył i potłukł duże tafle szkła. Najprawdopodobniej było to celowe działanie. Służby zaapelowały do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy.

W środę gmina Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) poinformowała w mediach społecznościowych o zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek (20 lipca) na placu zabaw przy ulicy Kościuszki.

"Nieznana osoba rozłożyła na piaszczystej nawierzchni placu zabaw duże tafle szkła, a następnie je potłukła. Choć największe odłamki zostały zabrane, w piasku pozostało wiele drobnych kawałków szkła, stwarzających realne zagrożenie dla dzieci. To działanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i mogło doprowadzić do poważnych obrażeń" - poinformowała gmina.

Oprócz tego zniszczona została nawierzchnia, która - jak przekazała gmina - niedawno została wymieniona.

Ktoś rozłożył na placu zabaw duże tafle szkła, a następnie je potłukł
Ktoś rozłożył na placu zabaw duże tafle szkła, a następnie je potłukł
Źródło zdjęcia: Gmina Świecie

Plac zabaw tymczasowo został wyłączony z użytkowania.

Gmina zwróciła się z apelem do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy. Kontaktować można się z Komendą Powiatową Policji w Świeciu lub urzędem miasta.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-Pomorskieplac zabaw
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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