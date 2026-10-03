Paralotniarz wpadł do Wisły. Zmarł w drodze do szpitala
Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 13. Służby otrzymały informację o paralotniarzu, który spadł do przepływającej przez Grudziądz Wisły. - Na miejscu działała straż pożarna, która podjęła nieprzytomnego mężczyznę z wody. Zmarł w drodze do szpitala. To 59-latek, mieszkaniec Gdyni - przekazał po godzinie 15 w rozmowie z tvn24.pl st. asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. - Okoliczności zdarzenia będziemy wyjaśniać pod nadzorem prokuratura. Powołany zostanie też biegły z zakresu wypadków lotniczych - dodał.
Źródło: tvn24.pl