Kujawsko-Pomorskie Paralotniarz wpadł do Wisły. Zmarł w drodze do szpitala Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w powiecie grudziądzkim Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 13. Służby otrzymały informację o paralotniarzu, który spadł do przepływającej przez Grudziądz Wisły. - Na miejscu działała straż pożarna, która podjęła nieprzytomnego mężczyznę z wody. Zmarł w drodze do szpitala. To 59-latek, mieszkaniec Gdyni - przekazał po godzinie 15 w rozmowie z tvn24.pl st. asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. - Okoliczności zdarzenia będziemy wyjaśniać pod nadzorem prokuratura. Powołany zostanie też biegły z zakresu wypadków lotniczych - dodał.