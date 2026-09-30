Kraków Poszli z dzieckiem na Rysy. Musieli ich ewakuować Oprac. Michał Malinowski |

W górach lepiej wędrować ze sprawdzonym przewodnikiem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jacek Jacobi/Shutterstock

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We wtorek ratownicy ewakuowali śmigłowcem turystów z Izraela, którzy utknęli w Żlebie Kulczyńskiego. Następnie pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. W wyniku około 80-metrowego upadku po śniegu i kamieniach doznał ciężkiego urazu głowy. Następnie ratownicy TOPR, również przy użyciu śmigłowca, ewakuowali z Grzędy Rysów pięcioosobową grupę turystów z Ukrainy, w tym 10-letnie dziecko.

W środę doszło do kolejnego groźnego wypadku. W Zawratowym Żlebie turysta poślizgnął się na śniegu i spadł około 200 metrów. Z poważnym urazem klatki piersiowej, w stanie ciężkim, został przetransportowany śmigłowcem TOPR do szpitala.

Ratownicy z Zakopanego relacjonują, że żadna z osób, którym w ostatnich dniach udzielali pomocy, nie miała kompletu odpowiedniego sprzętu, w tym raków, czekana, kasku i odpowiedniego obuwia na twardej podeszwie.

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Apel o rozwagę na górskich szlakach

TOPR apeluje o rozwagę i dostosowanie trasy do własnych umiejętności oraz aktualnych warunków. Ratownicy przypominają, że choć obecnie nie ma zagrożenia lawinowego, w wyższych partiach Tatr zalega śnieg, a warunki są zdecydowanie trudniejsze niż w niższych partiach gór.

Choć w niższych partiach Tatr panuje słoneczna i ciepła złota jesień zachęcająca do górskich wypraw, powyżej górnej granicy lasu warunki są zimowe. Szczególnie trudne są obecnie stoki o wystawie północnej, gdzie zalega śnieg - ostrzegają ratownicy TOPR. Podkreślają, że dla osób bez odpowiednich umiejętności i sprzętu takie warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.

"Ponawiamy apel do turystów! Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń o trudnych warunkach, wielu turystów wciąż wyrusza w góry zupełnie nieprzygotowanych" - przekazało TOPR w komunikacie.