"To jest taka akcja, jakie śnią się potem nocami strażakom i są ich koszmarami"

Akcja ekstremalnie trudna - tak sobotnie zmagania strażaków z pożarem w Nowej Białej określił w TVN24 generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego straży pożarnej. Zwrócił uwagę, że wiele z budynków w tej wsi ma drewniane elementy, a to "ułatwia przenoszenie się ognia". - To są naprawdę idealne warunki do rozprzestrzeniania się pożaru - tłumaczył.