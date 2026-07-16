Kraków Nie żyje profesor Piotr Oczko

Prof. Piotr Oczko Źródło zdj. gł.: Justyna ROJEK/East News

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o śmierci profesora Piotra Oczki potwierdził PAP rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Kubat. Wpis o jego odejściu zamieścil w mediach społecznościowych miesięcznik "Znak", z którym profesor był związany. "Piotrek, będzie nam bardzo brakować Twojej niezwykłej wrażliwości, tego, że uczyłeś nas, jak patrzeć na sztukę i życie, Twojego humoru, inteligentnej złośliwości, nawet Twojego przekonania, że zawsze masz rację (bo na końcu okazywało się, że prawie zawsze ją miałeś)" - czytamy.

Nie żyje prof. Piotr Oczko. Był wybitnym znawcą kultury holenderskiej

Urodzony w 1973 roku Piotr Oczko ukończył filologię angielską oraz filologię polską UJ; od 2004 roku był związany z Wydziałem Polonistyki tej uczelni. Był badaczem literatury, tłumaczem, historykiem sztuki i przede wszystkim wybitnym znawcą dawnej kultury holenderskiej. Prowadził badania na uniwersytetach w Canterbury, Londynie, Berlinie, Lejdzie, Utrechcie, Nijmegen, Amsterdamie i Antwerpii. W 2006 roku wykładał także na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Wydał 26 książek, w tym 10 monografii, był także autorem ponad stu artykułów naukowych. Do najważniejszych jego publikacji należą m.in. "W najdroższej Holandyjej… Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej", "Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji", "Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych" czy "Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii". Był też tłumaczem literatury niderlandzkiej i angielskiej oraz członkiem międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów i historyków sztuki holenderskiej i flamandzkiej CODART.

Dwa lata temu prof. Oczko został kawalerem Orderu Oranje-Nassau, odznaczenia państwowego Królestwa Niderlandów. Otrzymał je decyzją króla Wilhelma-Aleksandra, w uznaniu zasług dla holenderskiej kultury, sztuki i literatury oraz upowszechniania holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

W marcu tego roku został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa za całokształt twórczości eseistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej w 2024 roku książki "Suknia i sztalugi. Historie dawnych malarek". "Prof. Piotr Oczko należy do zanikającego dziś gatunku polihistorów humanistyki, czyli tych wszechstronnych, kompetentnych, uczonych osobników, którzy, nie dając się zamknąć w żadnych klatkach dyscyplinowych, w swych poszukiwaniach intelektualnych i życiowych, idą za duchem emocji i serca, za intuicyjnym pobudzeniem własnych zaciekawień, za pokusą nowych doświadczeń poznawczych" - mówił podczas uroczystości jej wręczenia prof. Ryszard Nycz.

We wpisie o śmierci profesora miesięcznik "Znak" przypomniał fragment jego podziękowania po otrzymaniu Nagrody im. Kazimierza Wyki. "Tak naprawdę sens własnego pisania dostrzegłem dopiero w maju zeszłego roku. Gdy po raz kolejny leżałem w szpitalu, nieoczekiwanie dostałem mail od czytelniczki, która wyznawała, że za sprawą moich tekstów otworzyła się na sztukę i zaczęła z przyjemnością chodzić do muzeów, pod koniec dodała zaś 'w pewien sposób dzięki nim pogodziłam się z homoseksualnością mojego dziecka'. Wtedy zdałem sobie sprawę, że warto było pisać, właśnie dla tego jednego, nieznanego mi dziecka nieznanej kobiety" - pisał.

Facebook Rozwiń