10 lat temu wrzuciła list w butelce do Zatoki Fińskiej, teraz dostała wiadomość

Studentka z Osieka (Świętokrzyskie) podczas pobytu w Petersburgu wrzuciła do morza butelkę z listem i dziesięciorublowym banknotem. To było 10 lat temu – teraz z kobietą skontaktował się Rosjanin, który jej wiadomość znalazł.

- Byłam z koleżanką na plaży i wpadłyśmy na pomysł, aby napisać list i wrzucić go do wody. Napisałyśmy krótką notatkę i prosiłyśmy o kontakt, gdyby ktoś znalazł butelkę. Do listu dołączyłyśmy 10 rubli, aby zachęcić znalazcę do otworzenia butelki – wspomina w wiadomości przysłanej na Kontakt24 kobieta. Zaznacza też, że dziś już zdaje sobie sprawę z tego, że zaśmiecanie morza nie jest dobrym zachowaniem. I prosi by tego nie robić.