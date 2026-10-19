Kraków Uciekał przed policją, był pijany. Jego nieletnie pasażerki też Anna Winiarska |

Tragiczna seria na drogach. W całej Polsce kierowcy popełniają największe drogowe grzechy Źródło wideo: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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Kierowca został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę przez policjantów z Nowego Targu (Małopolskie). Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kierowcy Audi, który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Świadek jechał za pojazdem, przekazując informacje o jego lokalizacji.

"Policjanci zauważyli wskazany samochód na ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu. Kierowca początkowo zatrzymał się do kontroli, jednak zignorował polecenie wyłączenia silnika i gwałtownie odjechał" - podaje policja.

Zatrzymano go w miejscowości Ludźmierz.

Nietrzeźwy kierowca i pasażerki

Badanie alkomatem wykazało 1,4 promila alkoholu w wydychanym przez 23-latka powietrzu. W samochodzie oprócz niego znajdowały się dwie niepełnoletnie dziewczyny, również będące pod wpływem alkoholu. Jedna z nich miała ponad pół promila alkoholu w organizmie, a druga dwa promile. Nastolatki przekazano pod opiekę matek, a o zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny.

23-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

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