Uciekał przed policją, był pijany. Jego nieletnie pasażerki też
Kierowca został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę przez policjantów z Nowego Targu (Małopolskie). Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kierowcy Audi, który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Świadek jechał za pojazdem, przekazując informacje o jego lokalizacji.
"Policjanci zauważyli wskazany samochód na ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu. Kierowca początkowo zatrzymał się do kontroli, jednak zignorował polecenie wyłączenia silnika i gwałtownie odjechał" - podaje policja.
Zatrzymano go w miejscowości Ludźmierz.
Nietrzeźwy kierowca i pasażerki
Badanie alkomatem wykazało 1,4 promila alkoholu w wydychanym przez 23-latka powietrzu. W samochodzie oprócz niego znajdowały się dwie niepełnoletnie dziewczyny, również będące pod wpływem alkoholu. Jedna z nich miała ponad pół promila alkoholu w organizmie, a druga dwa promile. Nastolatki przekazano pod opiekę matek, a o zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny.
23-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.