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Kraków

Pijani awanturowali się na SOR. Interweniowała policja

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Zakłócał pracę medyków w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne)
"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock
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Dwaj nietrzeźwi mężczyźni obrażali pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Targu - informuje policja. Mieli też grozić, że będą czekać na medyków pod szpitalem po zakończeniu dyżuru. Na miejsce przyjechał patrol, 39- i 41-latek zostali zatrzymani.

Policjanci zostali wezwani na SOR w Nowym Targu w środę po południu. Dyżurny odebrał zgłoszenie o dwóch nietrzeźwych i agresywnie zachowujących się pacjentach. Na miejsce pojechał patrol.

"Funkcjonariusze zastali lekarza oraz pielęgniarkę, którzy poinformowali, że dwaj mężczyźni zachowywali się wobec nich agresywnie, znieważali ich słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe oraz grozili im śmiercią. Agresorzy zapowiadali również, że będą oczekiwać na pracowników medycznych po zakończeniu ich dyżuru i dopuszczą się wobec nich przemocy" - podaje nowotarska policja. 39-latek miał też dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej lekarza.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a w czwartek usłyszeli zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz kierowania gróźb karalnych. Młodszy z mężczyzn odpowie też za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza.

Źródło: tvn24.pl
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