Kraków Wjechał w pieszego na pasach, siła uderzenia była ogromna. Tragedia w Nowym Sączu Anna Winiarska |

Potrącenie na pasach Źródło wideo: brd24.pl Źródło zdj. gł.: brd24.pl

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Do tragedii doszło w sobotę po południu na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu.

- Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego samochodem marki Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia pieszy, 50-letni mieszkaniec Nowego Sącza, poniósł śmierć na miejscu – mówi Justyna Basiaga, oficer prasowa nowosądeckiej policji.

Potrącenie pieszego na pasach Źródło zdjęcia: brd24.pl

W sieci pojawiło się nagranie z kamery samochodu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych. Widać na nim, że idący z psem na smyczy pieszy wszedł na jezdnię, kiedy inne pojazdy zatrzymały się by go przepuścić. Kierowca Volkswagena, który poruszał się z ogromną prędkością, wyminął je i wjechał na pasy, uderzając w 50-latka. Pieszy na kilka sekund znalazł się w powietrzu. Samochód zatrzymał się dopiero za pasami.

Policja ustaliła, że 21-letni kierowca Volkswagena był trzeźwy, została od niego pobrana krew do badań. – Dokładne przyczyny tego zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego śledztwa – dodaje Basiaga.

21-latek nie usłyszał zarzutów.