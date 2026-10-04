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Kraków

Wjechał w pieszego na pasach, siła uderzenia była ogromna. Tragedia w Nowym Sączu

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sacz_dobry-0020
Potrącenie na pasach
Źródło wideo: brd24.pl
Źródło zdj. gł.: brd24.pl
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W Nowym Sączu kierowca potrącił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Na nagraniu widać, że siła uderzenia była tak duża, iż pieszego wyrzuciło w powietrze. Życia mężczyzny nie udało się uratować.

Do tragedii doszło w sobotę po południu na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu.

- Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego samochodem marki Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia pieszy, 50-letni mieszkaniec Nowego Sącza, poniósł śmierć na miejscu – mówi Justyna Basiaga, oficer prasowa nowosądeckiej policji.

Potrącenie pieszego na pasach
Potrącenie pieszego na pasach
Źródło zdjęcia: brd24.pl

W sieci pojawiło się nagranie z kamery samochodu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych. Widać na nim, że idący z psem na smyczy pieszy wszedł na jezdnię, kiedy inne pojazdy zatrzymały się by go przepuścić. Kierowca Volkswagena, który poruszał się z ogromną prędkością, wyminął je i wjechał na pasy, uderzając w 50-latka. Pieszy na kilka sekund znalazł się w powietrzu. Samochód zatrzymał się dopiero za pasami.

Policja ustaliła, że 21-letni kierowca Volkswagena był trzeźwy, została od niego pobrana krew do badań. – Dokładne przyczyny tego zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego śledztwa – dodaje Basiaga.

21-latek nie usłyszał zarzutów.

Źródło: tvn24.pl
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