Stany Zjednoczone Ameryki zawsze były niezawodnym partnerem i zawsze będziemy niezawodnym partnerem. Mamy administracje, które zmieniają niektóre polityki od czasu do czasu, ale nasze wartości się nie zmieniają - zapewniał szef Pentagonu Lloyd Austin po swoim ostatnim spotkaniu w ramach Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w bazie Ramstein. - Żaden odpowiedzialny przywódca nie pozwoliłby Putinowi, by dopiął swego - dodał.