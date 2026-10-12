Kraków Będzie "czystka"? Łukasz Gibała: na pewno duża zmiana Justyna Sochacka |

Będzie "czystka"? Gibała: może i można to tak nazwać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wybrany w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała został zapytany w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, kiedy będzie podejmował decyzje personalne w urzędzie, bo w kampanii wyborczej mówiło się, że będzie szybko zwalniał aktualnych urzędników.

- Tu nie ma co czekać. Trzeba działać szybko, rzeczywiście zakasać rękawy. I będą te zwolnienia, tylko że one będą dotyczyły osób na najwyższych stanowiskach - powiedział. Dodał, że mieszkańcy tego oczekują. - Wiele osób też do mnie podchodziło podczas kampanii, mówiło: "Panie Łukaszu, po tych dwudziestu kilku latach my chcemy realnej zmiany, bo rządy Aleksandra Miszalskiego były kontynuacją rządów Jacka Majchrowskiego. Oczekujemy świeżości - mówił Gibała.

Przekazał, że oznacza to również "zmiany na stanowiskach takich jak prezesi spółek, jak członkowie zarządów spółek, jak członkowie rad nadzorczych, jak dyrektorzy wydziałów". Jak mówił, "nie ukrywa, że te zmiany będą głębokie i daleko idące na tych najwyższych stanowiskach".

Pytany, czy ma już kandydatów na te stanowiska, odparł, że nie. - Ogłosimy konkursy. Każdy będzie mógł wystartować. Nawet ci, którzy obecnie pełnią te stanowiska, będą mogli wystartować. Natomiast ja bym chciał, żeby to były rzetelne konkursy, tak żeby każdy miał równe szanse - powiedział Gibała.

- Konkursy w przypadku zarządów spółek będą organizowały głównie rady nadzorcze, bo to jest ich zadanie, a w przypadku rad nadzorczych, powołamy zespół - pewnie ja będę w takim zespole - ale też powołamy w jego skład osoby spoza magistratu, osoby, które na przykład osiągnęły sukces w biznesie, jeśli mówimy o obsadzie spółek - dodał.

Pytany, czy szykuje się "czystka" w Krakowie, odpowiedział: - Czy to jest właściwe słowo "czystka"? Może można tak to nazwać. Na pewno duże odświeżenie, duża zmiana.

Gibała: nazwiska czwórki zastępców podam w środę

Gość "Faktów po Faktach" został też zapytany o nazwiska wiceprezydentów. Odparł, że ich teraz nie zdradzi. - To byłoby nieelegancko jednak przed zaprzysiężeniem. To zaprzysiężenie jest zaplanowane w przyszły wtorek na godzinę 18.30 - dodał.

Zapowiedział, że w środę poda nazwiska czwórki swoich zastępców. - Mogę powiedzieć, że po pierwsze, żadna z tych osób nie ma legitymacji partyjnej, a po drugie, że wszystko to będą osoby, które już od dawna pracowały w takiej czy innej formule, czy to społecznej, czy pracując w samorządzie na rzecz naszego miasta. Tak więc będą to doświadczone osoby. Osoby, które myślę, że wspólnie ze mną będą pracowały na rzecz dobra naszego miasta - powiedział.

Gibała odpowiada Majchrowskiemu: Krakowianie nie dali się kupić

Odniósł się też do wypowiedzi Jacka Majchrowskiego, byłego wieloletniego prezydenta Krakowa, który ocenił w niedzielę na antenie TVN24, że Gibała "kupił sobie Kraków". - Jeżeli ktoś wiele milionów złotych przez wiele lat ładuje w to, żeby zostać prezydentem, a w końcu nawet płaci za to referendum, które się odbyło, no to jak to inaczej nazwać? - mówił Majchrowski.

- To ja odpowiem równie zdecydowanie i mocno. Krakowianie nie dali się kupić, bo to druga strona próbowała ich kupić. Przyjeżdżali politycy warszawscy i obiecywali metro, pieniądze na stadiony piłkarskie, obiecywali setki milionów złotych na różnego rodzaju drogi, inwestycje, ale Krakowianie nie dali się kupić - powiedział Gibała. - I bardzo dobrze, że wybrali inną opcję - skwitował.

Gibała: nie mam długu do spłacenia

Komentował też wpis europosłanki PiS, byłej premier Beaty Szydło. "Do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał" - napisała.

Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa! Miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska. Gratuluję!



Do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 11, 2026 Rozwiń

Zapytany, czy ma dług do spłacenia, Gibała zaprzeczył. - Ja to odbieram w taki sposób, że pani była premier chciałaby, jak rozumiem, żebym realizował chociaż część programu Prawa i Sprawiedliwości, a nie że w taki sposób chciałaby, żebym wśród swoich wiceprezydentów, czy wśród osób wysoko postawionych w magistracie miał osoby wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli jednak chce tego drugiego, to stanowczo muszę zdementować. Nic takiego nie będzie miało miejsca - powiedział.

Zadeklarował, że jest "otwarty na współpracę i z Koalicją Obywatelską, i z Prawem i Sprawiedliwością, ale bez jakichś układów personalnych". Dodał, że "możemy rozmawiać o realizacji ich programu".

Gibała był dopytywany, czy nie ma żadnych politycznych długów do spłacenia po tej kampanii i zwycięstwie. - Nie było żadnej takiej sytuacji, że się z kimś umawiałem na to, że "proszę mnie poprzeć, a w zamian za to dostaniecie takie czy inne stanowiska". Takie długi by mnie za bardzo obciążały. Ja od samego początku obiecywałem, że kwintesencją mojej prezydentury będzie obsadzanie najwyższych stanowisk przez osoby niezwiązane z partiami politycznymi - oświadczył.

OGLĄDAJ: Łukasz Gibała zapowiada "głębokie zmiany personalne na wysokich stanowiskach" Zobacz cały materiał