Laureatka i Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Źródło: podlaskie.eu

Licealistka z Krakowa i licealista z Wrocławia zajęli ex aequo pierwsze miejsce w 76. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej. Teraz czeka ich obóz przygotowawczy w USA i Międzynarodowy konkurs w Australii. 19-latka otrzymała maksymalną możliwą liczbę punktów.

Magdalena Pudełko, uczennica IV klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, zdobyła w finale olimpiady 36 punktów – to maksymalna liczba, jaką może zdobyć osoba uczestnicząca w finale OOM. Została też nagrodzona za najlepszą redakcję rozwiązania najtrudniejszego zadania tegorocznego finału.

Krakowianka dzieli podium z Mateuszem Wawrzyniakiem, uczniem IV klasy Akademickiego LO Politechniki Wrocławskiej. On również został laureatem I stopnia, chociaż w drugim etapie finału zdobył mniej punktów niż Magdalena.

"Można powiedzieć, że wynik LXXVI OM, to swoisty rewanż. Otóż 4 lata temu, podczas XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów, Mateusz Wawrzyniak był jedynym laureatem, który uzyskał maksymalną sumę punktów na II i III etapie. Wtedy Magda była laureatką I stopnia, ale bez kompletu punktów" – czytamy we wpisie Międzyszkolnego Kółka Matematycznego "Mały Pitagoras" na Facebooku.

Krakowianie wracają z tytułami

Wśród zwycięzców, jako laureat II stopnia, znalazł się też Antoni Mazur, trzecioklasista z krakowskiego liceum. Zdobył 30 punktów. Cała trójka (Pudełko, Wawrzyniak i Mazur) została powołana do sześcioosobowej reprezentacji Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, która odbędzie się w dniach w 10-20 lipca 2025 roku w Sunshine Coast w Australii.

"Magda, jako jedna z dwóch osób z Polski, dostała także zaproszenie na obóz przygotowawczy do Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, który odbędzie się w czerwcu w USA" – informuje szkoła. Drugą osobą zaproszoną na obóz jest wrocławianin.

Oprócz Magdaleny trzej inni uczniowie krakowskiego liceum wrócili z tytułami laureatów IV stopnia, a 17 pozostałych to finaliści. W sumie finalistów olimpiady było 183.

"Trochę to do mnie nie dociera"

Gala finałowa olimpiady odbyła się w sobotę, 5.04, w II LO w Białymstoku. Województwo było partnerem strategicznym wydarzenia, a nagrody wręczała sekretarz Monika Konradowicz. Między zawodami a ogłoszeniem wyników dla uczestników zorganizowano wycieczkę, podczas której zwiedzili między innymi Supraśl.

– Trochę to do mnie nie dociera, jestem bardzo szczęśliwa – mówiła wyraźnie wzruszona Pudełko tuż po ogłoszeniu wyników. – Przygotowywałam się intensywnie: rozwiązywałam zadania z różnych olimpiad, jeździłam na obozy przygotowawcze. Matematyką interesuję się od dziecka – moi rodzice są matematykami, więc kontakt z nią był dla mnie czymś naturalnym. Do olimpiady zaczęłam przygotowywać się już w siódmej klasie – dodała.

Wawrzyniak po ogłoszeniu wyników podkreślił, że chociaż zdobył mniej punktów, to w finale udało mu się rozwiązać wszystkie zadania, podobnie jak jego rywalce. - Jadę na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną po raz drugi i mam nadzieję zdobyć złoty medal. W zeszłym roku byłem na obozie przygotowawczym w Chinach, a potem na olimpiadzie w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobyłem srebro. W tym roku to moja ostatnia szansa, więc celuję wyżej. Najbliższe są mi kombinatoryka i teoria liczb, ale bardzo lubię też informatykę – mówił maturzysta.

Zadania z czterech dziedzin

"W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział aż 1883 uczniów z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 732 uczestników, z których 183 przeszło do finału, który odbył się w Białymstoku. Zadania w olimpiadzie obejmowały cztery dziedziny matematyki: algebrę, geometrię, kombinatorykę i teorię liczb" – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Podlaska kuratorka oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreślała, że organizacja olimpiady w Białymstoku sprawia jej wiele radości. – Matematyka to bezdyskusyjnie królowa nauk i bardzo się cieszę, że tylu młodych ludzi chce się w niej rozwijać, mimo że przedmiot ten w ostatnich latach sprawiał uczniom trudność. A jednak wciąż możemy podziwiać osoby wybitne w tej dziedzinie. Fakt, że dziś po raz pierwszy w historii wygrała dziewczyna, napawa mnie ogromną dumą – mówiła Krokos-Janczyło po ogłoszeniu wyników.

W wydarzeniu wzięli również udział m.in. wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej – organizatora olimpiady.